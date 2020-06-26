"Пускай девчонки прыгают": Путин пообещал возвести в Петербурге батутный зал

Российский глава Владимир Путин, общаясь в формате видеоконференции с участниками акции "Мы вместе", заверил ветерана войны и, по совместительству, рекордсмена мира по акробатике Игоря Виноградова, что всенепременно построит в Петербурге спортивный батутный зал для школьников, делится РИА "Новости".

"Батут будет, я обещаю. Только сами только на батуте не показывайте ничего, не нужно уже. Ладно? Пускай девчонки прыгают", - сыронизировал Путин.

Не так давно, напомним, президент выступил с очередным обращением к россиянам, в котором озвучил очередные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии.