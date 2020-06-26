Безработных в Петербурге с приходом пандемии стало в 7 раз больше чем год назад

Смольный представил статистику по уровню безработицы в Петербурге: на сегодняшний день, отчитались в комитете по труду и занятости, официально нетрудоустроенными в городе считаются 89 187 человек.

По сравнению июнем 2019 года количество ничем не занятых граждан увеличилось в 7,2 раза: в то время безработными считались 12,3 тысяч жителей Северной столицы.

В тот момент, когда эпидемия коронавируса ещё не "разбушевалась" и режим повышенной готовности ещё не был введён, число нетрудоустроенных граждан изменилось не особо заметно - 15,1 тысяч. Впрочем, после показатели резко поползли вверх, так как ввиду закрытия магазинов и точек общепита работу потеряло множество человек.

Воспользоваться опционалом службы занятости и подыскать себе сферу деятельности за прошлую неделю смогли лишь семь тысяч горожан. При этом комитет по труду уведомляет лишь о 2,4 тысячах доступных на рынке труда вакансий.

Под конец отмечается, что воспользоваться обещанной Владимиром Путиным суммой материальной поддержки (12 130 рублей) могут далеко не все официально безработные.