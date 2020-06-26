В квартиру арестованного за мат Верзилова снова пришли с обыском и изъяли технику

В квартиру издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, где находилась участница Pussy Riot Ника Никульшина, пришли с обыском, в ходе которого изъяли технику, сообщает "Медиазона".

О ситуации рассказал активист Александр Софеев, с которым успела связаться Никульшина. Это уже второй обыск в квартире Верзилова за последние несколько дней, в прошлый раз к нему пришли 21 июня, выломав дверь. Никульшина сообщила, что силовики изъяли всю технику.

По словам Софеева, сначала к квартире "пришел один молодой человек, представился курьером", Никульшина не открыла. Затем, когда дверь открыли, в квартиру зашли четверо мужчин, представишиеся сотрудниками Следственного комитета, и две девушки-понятые. Мужчины сказали, что они "пришли в рамках дела о массовых беспорядках", а Никульшина проходит как "близко знающая" Верзилова.

Ранее Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань после того, как его задержали, выломав дверь в квартиру. В тот же день с обыском пришли в галерею АРТ4, организованную Верзиловым: там на выставке демонстрировались работы Олега Навального и членов художественных групп "Война" и Pussy Riot.