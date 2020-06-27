В России зафиксировано менее 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 6 852 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 627 646 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге стало известно еще о 224 зараженных, в общей сложности, по официальным данным, за все время эпидемии заболели 23 518 жителей города. В Ленобласти прибавился 51 случай заражения, всего в регионе заразились 4271 человек.

В Архангельской области внесли в статистику еще 118 случаев заражения (всего 5 225), в Мурманской – 90 (всего 4901), в Коми – 65 (всего 3173). В Псковской области заболели еще 45 человек (всего 2609), в Новгородской и Карелии – по 44 (всего 2742 и 1177 соответственно). В Вологодской области прибавилось 20 зараженных (всего 1546), в Калининградской – 19 (всего 2411), в Ненецком автономном округе – 6 (всего 102).

Число умерших пациентов с коронавирусом, по официальной статистике, увеличилось до 8 969 человек, из них 188 умерли за минувшие сутки. Выписаны за последний день 9 200 человек, всего выздоровели 393 352 пациентов.