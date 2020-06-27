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12:57

СМИ: Глава ГК "Пионер" найден мертвым в офисе в Москве

фото ЗакС политика СМИ: Глава ГК "Пионер" найден мертвым в офисе в Москве

В Москве нашли мертвым гендиректора строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, пишут РИА "Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По данным агентств, тело Грудина нашли в его кабинете в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Источники рассказали, что на месте происшествия обнаружена записка, в которой бизнесмен просит никого не винить в своей смерти.

"Интерфакс" сообщает, что в записке говорится о высокой долговой нагрузке. Источник ТАСС сообщил, что, по предварительным данным, в последнее время Грудин мог страдать от депрессии.

Грудин был руководителем и акционером компании "Петростройкомплект", одного из крупнейших предприятий по поставкам стройматериалов, оборудования и металлопроката в Петербурге. В 2001 году основал ГК "Пионер". Этот застройщик входит в десятку самых надежных в России, среди их проектов – апарт-отели в Москве и Петербурге, в том числе петербургские YES и Life. Грудин был удостоен звания "Почетный строитель города Москвы" в 2012 году.

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