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13:26

Смольный не стал штрафовать главу штаба Навального в Петербурге из-за пикета в поддержку Азара

фото ЗакС политика Смольный не стал штрафовать главу штаба Навального в Петербурге из-за пикета в поддержку Азара

Комитет по законности прекратил дело в отношении главы штаба Навального в Петербурге Ирины Фатьяновой, сообщает "Апология протеста".

Фатьянову задержали 29 мая, когда она участвовала в одиночных пикетах в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара и других задержанных за пикеты в Москве. В отношении нее и других задержанных в тот день составляли протоколы по ст. 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях (нарушение режима самоизоляции), ссылаясь на ограничительные меры по эпидемии коронавируса.

Пикеты в поддержку Азара прошли после того, как журналиста отправили под арест на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Пикетчиков задерживали в Москве и Петербурге каждый раз, когда они выходили с плакатами. В основном полицейские ссылались на запрет на проведение массовых мероприятий в период ограничений по коронавирусу.

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