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10:46

В России коронавирус выявили у еще 6791 человек

фото ЗакС политика В России коронавирус выявили у еще 6791 человек

Государственный сайт "стопкоронавирус.рф" обнародовал данные об инфицировании россиян COVID-19 за последние сутки. В течение этого времени инфекцию выявили у новых 6791 человек. Лидируют по числу новых больных Москва (+717), Подмосковье (+325) и Петербург (+217).

За минувшие сутки скончалось 104 человек с инфекцией, а поправилось 5735.

Всего с начала эпидемии в России диагноз COVID-19 зарегистрировали у 634437 человек, а смерть наступила в 9073 случаях. Российская Федерация по-прежнему занимает третье место в списке стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа.

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