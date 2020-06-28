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11:35

Латынина: Дело Серебренникова - первое, по поводу которого Кремль прислушался к обществу

фото ЗакС политика Латынина: Дело Серебренникова - первое, по поводу которого Кремль прислушался к обществу

Публицист Юлия Латынина нашла дело о хищении в театре "Седьмая студия", по которому фигуранты отделались условными сроками, "знаковым", поскольку, по ее мнению, государство впервые вынуждено было пойти на поводу у общества и не наказывать провинившихся по всей строгости. Это нетипично для нее еще и потому, что поначалу "Кремль вписался за инициаторов" дела.

"В условиях этого громкого общественного скандала каждое действие следствия было под микроскопом. А следствие у нас не привыкло под микроскопом, оно привыкло кувалдой работать и утверждать, что это художественная пилка по дереву. И пик был, конечно, когда следователи стали рассказывать, что спектакль "Сон в летнюю ночь" не был поставлен, а все рецензии с премьеры спектакля — это фейки, ну это уже было окончательно ясно, что это не борьба с коррупцией, а экранизация Кафки", - подчеркнула публицист в авторской радиопрограмме.

По твердому убеждению ведущей, президент Владимир Путин, бывший в курсе дела и поддерживавший поначалу его инициаторов, пошел "на попятную", поскольку, в понимании Латыниной, "харизма оказалась не резиновой". Для сравнения она приводит гораздо более скандальное дело Магнитского, где руководство страны упрямо шло до конца и общественный протест игнорировало.

Отметим, что сторона защиты режиссера Кирилла Серебренникова будет обжаловать приговор, считая его вину недоказанной. Помимо условного срока, фигуранты должны будут компенсировать государству 129 млн рублей, якобы украденные на спектаклях.

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