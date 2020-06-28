"Новая газета": "Норникель" сливает в озеро опасные отходы

Следственный комитет начал проверку данных, опубликованных "Новой газетой" 28 июня, согласно которым подведомственное "Норильскому никелю" предприятие сливает в реку Хараелах и озеро Пясино производственные отходы. В подтверждение этого издание опубликовало видеозапись с места событий. Авторами материала утверждается, что отходы Талнахской обогатительной фабрики - ядовитые.

"Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию", - приводятся слова бывшего сотрудника норильского Росприроднадзора Василия Рябинина.

На место вызвали полицию и спасательные службы.

Напомним, что конце мая в Норильске случилась экологическая катастрофа: в акваторию попало 20 тысяч тонн дизельного топлива. Президент Владимир Путин был сильно недоволен тем, что региональные власти доложили об этом наверх только спустя несколько дней.