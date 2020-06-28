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15:31

Путин уверен, что Россия понесет минимальные потери от пандемии

фото ЗакС политика Путин уверен, что Россия понесет минимальные потери от пандемии

Президент Владимир Путин поделился с общественностью своим оптимизмом относительно ближайшего страны применительно к продолжающейся пандемии. По его мнению, России удалось нарастить такую финансовую мощь, что кризис не страшен.

"То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Далее он переключился на одно из своих излюбленных рассуждений о плачевном состоянии бюджета перед приходом к власти своей команды, что имело место быть уже более 20 лет назад. По его словам, царил "хронический дефицит", люди сидели без зарплаты, и по сравнению с 1990-ми годами резервы государства выросли в 50 раз.

"Да, нам еще очень много надо сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - заключил Путин.

Отметим, что в последние дни показатели заболеваемости коронавирусом идут на убыль. Ежедневная цифра заболевших стала меньше, чем 7 тысяч человек.

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