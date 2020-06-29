В Петербурге открылись летние кафе и зоопарк

Начиная с сегодняшнего дня, 29 июня, на территории города на Неве разрешено открыться летним верандам заведений общепита, - на прошлой неделе соответствующее постановление узаконил петербургский градоначальник Александр Беглов.

Кафетериям можно открыться только при соблюдении установленных Роспотребнадзором нормативов: столики должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга; сотрудники заведений обязаны носить маски и перчатки, а владельцам предписано заполучить собственный QR-код, который бы подтверждал готовность выполнения стандарта безопасного функционирования.

Также в Петербурге вновь открылся для посетителей городской зоопарк, посетить который можно будет только в масках и перчатках.

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