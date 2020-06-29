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12:59

Миронов: Нейросети должны контролировать чиновников, а не школьников

фото ЗакС политика Миронов: Нейросети должны контролировать чиновников, а не школьников

Лидер справедливороссов Сергей Миронов подверг критике идею своих оппонентов из ЕдРа, предлагающих применять нейросети при анализе нарушений на Едином государственном экзамене. Во-первых, считает депутат, это не самая рациональная трата бюджетных денег, а, во-вторых, если и следует использовать нейросети, то, по мнению Миронова, делать это нужно применительно к чиновничьему поведению.

"В подавляющем большинстве школ нет кондиционеров, и сдача экзаменов в жару грозит превратиться в испытание для школьников и организаторов. Но это обстоятельство мало занимает знаменосцев прогресса. Пусть в духоте потом обливаются, зато у нас нейросети!", - возмущается политик, цитируемый на собственном сайте.

Миронов взамен предлагаемого ноу-хау предпочел бы повесить камеру в кабинете каждого чиновника для наблюдения за "неправильными" явлениями.

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