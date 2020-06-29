Полицейских обязали в течение суток уведомлять родных задержанных об оказании им медпомощи

Сотрудникам российской полиции предписали в течение 24 часов с момента задержания гражданина уведомлять его родных или близких об оказании ему первой медицинской помощи или госпитализации: соответствующее обязательство опубликовано в постановлении от 23 июня, размещенного на сайте правительства.

"Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу задержанного лица в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в документе.

На данный момент подобной нормы в действующем законодательстве о полиции не прописано.