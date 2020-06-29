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15:54

В честь 140-летия со дня рождения Блока в Петербурге поставят памятник поэту

фото ЗакС политика В честь 140-летия со дня рождения Блока в Петербурге поставят памятник поэту

В Петербурге появится памятник знаменитому поэту Серебряного века Александру Блоку, сообщает пресс-служба Смольного. Разместят его в западной части Адмиралтейского района - местах, прочно ассоциирующихся с классиком, а точнее - возле дома 57 по улице Декабристов. В ноябре нынешнего года будет отмечаться 140-летняя годовщина со дня его рождения.

"Мы должны увековечивать память о выдающихся исторических личностях. Великие поэты и писатели, композиторы и художники, архитекторы прославили наш город. Александра Блока часто называют самыми петербургским поэтом", - отметил губернатор Александр Беглов.

Для того, чтобы монумент смог "встать" в намеченном месте, участок внесут в список территорий, на которых разрешается устанавливать подобные объекты. Кроме того, по мнению Беглова, бульвар улицы Декабристов ради такого случая заслуживает специального благоустройства.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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