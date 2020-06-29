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18:17

Благотворители просят Центробанк усложнить сбор пожертвований на личные карты

фото ЗакС политика Благотворители просят Центробанк усложнить сбор пожертвований на личные карты

Благотворительная организация "Все вместе" написало письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором ее просят ввести ограничения для переводов пожертвований на банковские карты частных лиц. Об этом сообщило Агентство социальной информации, имеющее текст документа в своем распоряжении.

Побудили авторов письма на этот поступок, по их же словам, участившиеся случаи мошенничества и злоупотребление людским доверием.

"Пока обращения в Роскомнадзор и правоохранительные органы по подозрению в недобросовестном сборе рассматриваются, даже за короткое время злоумышленникам удается собрать внушительные суммы, используя чужие фотографии и истории болезни", - гласит центральный довод обращения.

Исходя из него, авторы призывают Набиуллину сделать так, чтобы блокировки счетов производились в кратчайшие сроки после поступления сведений о нечестно собранных деньгах.

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