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18:36

УФАС озаботилось "аморальной" рекламой кафе "Щелкунчик"

фото ЗакС политика УФАС озаботилось "аморальной" рекламой кафе "Щелкунчик"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело в отношении городского ресторана "Щелкунчик" из-за вывесок неэтичного характера.

Аморальность в рекламе кафетерия узрел житель Петербурга. В частности, речь идет о баннере, на котором имеется фотография сосиски и яичницы с надписью: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик".

Изучив жалобу и предоставленные к ней документы, "антимонопольщики" возбудили в отношении "Щелкунчика" дело о нарушении закона о рекламе (часть 6 статьи 5).

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