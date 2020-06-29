Жириновский считает нужным введение налога на сверхбогатых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашел недостаточным недавно объявленное частичное увеличение налога на доходы для физических лиц и захотел обложить специальным налогом сверхбогатых соотечественников. Ему странно, что этого до сих пор еще не было сделано в России.

"Такой налог надо было ввести ещё при Ельцине, когда банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом. Миллиардеры должны отдавать стране большую часть доходов", - написал политик в Twitter.

По его уверению, такое требование резонно и обоснованно, поскольку подобного рода нормы закреплены в законодательстве развитых западных стран.

Напомним, что в июне президент Владимир Путин объявил о повышении НДФЛ с 13% до 15% для россиян, зарабатывающих от 5 млн рублей в год. При этом облагаться повышенной ставкой будет только та часть дохода, которая идет сверх этих 5 млн. Предполагается, что вырученные деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.