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9:18

В России во время карантина сократили 680 тысяч работников

фото ЗакС политика В России во время карантина сократили 680 тысяч работников

Во время введенных в России ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса не работали 15 млн человек, из них 680 тысяч были сокращены, передает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Такие цифры Решетников привел во время совещания правительства о ситуации на рынке труда 29 июня.

"На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, - это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат", - сказал Решетников.

По его словам, с 1 апреля на учет в службах занятости встали более 2 млн человек, из них треть – сокращенные сотрудники. Сокращали в основном работников в пострадавших от ограничений отраслях экономики, добавил министр.

Ограничительные меры в России действовали с конца марта, они были призваны остановить распространение коронавируса. Сейчас в регионах постепенно снимают ограничения, в Петербурге снова работают непродовольственные магазины, салоны красоты, с 28 июня открылись парки, с 29-го - летние кафе.

 

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