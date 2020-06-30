На Пискаревском проспекте загорелся таможенный склад

В Красногвардейском районе Петербурга спасатели борются с пожаром на таможенном складе, сообщили в управлении МЧС по Петербургу.

Сведения о пожаре на складе на Пискаревском проспекте спасатели получили рано утром 30 июня: горели два металлических ангара на общей площади 2,3 тысяч квадратных метров. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте" сообщили, что движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города было перекрыто.

Спустя час борьбы с огнем ранг пожара повысили до третьего из-за того, что пламя могло перекинуться на соседние ангары. Ориентировочно в семь утра пожар был локализован, а спустя полтора часа ранг понизили до первого.

На месте работают 37 единиц техники и 153 спасателя. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: vk.com/spb_today