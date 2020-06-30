В России насчитали 6693 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 6693 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии составило 647 849 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге в статистику добавили еще 253 случая заражения, всего известно о 24 207 заболевших коронавирусной инфекцией. В Ленобласти заразились еще 50 человек, общее число зараженных в регионе – 4420.

В Архангельской области число заболевших возросло до 5556 (+102 за сутки), в Мурманской – до 5211 (+118), в Коми – до 3409 (+53). В Новгородской области известно о 2884 заболевших (+45), в Псковской – о 2757 (+35), в Калининградской – о 2446 (+10). В Вологодской области заболели всего 1607 человек (+21), в Карелии – 1294 (+28), в НАО – 104 (+2).

За минувший день зафиксировано 154 новых летальных исходов, за все время от коронавируса в России, по официальным данным, умерли 9320 человек. Выздоровели 412 650 человек, из них 9 220 – за последние сутки.