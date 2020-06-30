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11:50

Глава Минпросвещения: Дети 1 сентября пойдут в школу

фото ЗакС политика Глава Минпросвещения: Дети 1 сентября пойдут в школу

Школы в России начнут работать в очном режиме с 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

"Да. Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети - они соскучились по школе, готовятся учителя, - они тоже хотят увидеть своих учеников", - сказал Кравцов.

По его словам, будут усилены меры эпидемиологической защиты с учетом ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, и с регионами ведется подобная работа.

Ранее Кравцов уже заявлял, что надеется на открытие школ 1 сентября, но зависеть это будет от ситуации с эпидемией. Школы перевели на дистанционный режим обучения в марте.  

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