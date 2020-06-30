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12:06

Ольгу Смирнову задержали за февральскую акцию против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Ольгу Смирнову задержали за февральскую акцию против поправок в Конституцию

Правоохранители задержали активистку Ольгу Смирнову у ее дома, сообщается в группе "Мирного сопротивления" в Facebook.

По словам активистки Марины Кен, Смирнову задержали около 11 часов. Ей вменяют нарушение по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) за участие в народном сходе 15 февраля. При этом, напомнила Кен, 15 февраля Смирнова отстояла в одиночном пикете с 15:00 до 21:00, и ее никто не задерживал.

За несколько дней до задержания Смирнова в той же группе анонсировала флешмоб против поправок в Конституцию. Активисты предлагали выйти в одиночные пикеты.

15 февраля активисты устроили сход на площади Восстания, протестуя против поправок в Конституцию. Тогда были задержаны порядка 15 человек

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