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12:44

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

фото ЗакС политика Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

"Провести с 1 по 30 апреля 2021 г. Всероссийскую перепись населения", - указано в поправках к постановлению правительства об организации переписи. На отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми будет затруднено транспортное сообщение, перепись проведут с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021-го.

Предварительно итоги переписи подведут в октябре 2021 года. Официально окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года.

Ранее о том, что перепись населения перенесут на апрель, сообщали источники.

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