Милонов поймал "зверских" эвакуаторщиков в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов успешно осуществил акт борьбы с сотрудниками одной из петербургских эвакуаторских служб, к которым у него давно имеются претензии. Согласно сообщению законотворца, он этих сотрудников "поймал", не уточняя, чем это для них закончилось.

"Зверски воровали чужие машины, называя это "платной эвакуацией". Внаглую, без полиции, ломая коробки передач, эти никчёмные разбойники лихо увезли несколько машин, лишив собственности зазевавшихся граждан. <...> Жаль, что в нашем городе до сих пор братки и алкаши из 90-х ощущают себя хозяевами", - рассказал политик на своей странице "ВКонтакте".

Милонов не оставил в стороне даже при освещении такого вопроса, как логистика, гомосексуальную тематику.

"Кстати, машины, эвакуированы из Красносельского района на территорию гей-клуба в Кировском", - упомянул он примечательную для себя подробность.

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