Совет МО "Морские ворота" прекратил полномочия муниципального депутата Виниченко

Муниципальный совет МО "Морские ворота" снял полномочия муниципального депутата с самовыдвиженца Сергея Виниченко. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру 30 июня.

Виниченко рассказал, что депутаты от "Единой России" собрались на заседание 29 июня, когда мундеп покинул Петербург.

- Только я уехал, сразу же было оповещение всем депутатам о том, что собирается совет по вопросу лишения меня мандата. Я написал на почту официально, что я нахожусь в отпуске и попросил отложить данное заседание, пока я не вернусь. Они проигнорировали этот момент. Собрались только депутаты "Единой России" и проголосовали, - заявил Виниченко.

Руководитель муниципалитета Александр Привалов сообщил ЗАКС.Ру, что на заседание приглашались все мундепы, но сторонники Виниченко не пришли. Справка же его самого о том, что он находится в отпуске, не является уважительной причиной не посещать заседание, уверен Привалов.

Виниченко добавил, что лишить его мандата решили из-за якобы не поданной декларации. Виниченко уверяет, что подал ее в срок - как и все отправил по почте. По его словам, у него осталась опись о том, что документ сдан.

Глава муниципалитета Привалов сообщил, что совет получил заявление от комитета территориального развития. В нем сказано, что Виниченко не подал декларацию, заявил Привалов. По его словам, из-за этого обращения мунсовет и поставил вопрос о снятии полномочий с мундепа.

- Все по закону. Виниченко Сергей Александрович не сдал декларацию, которую обязан сдать. 131 закон [о местном самоуправлении], статья 40, пункт 7.1 однозначно трактует, однозначно: досрочное прекращение полномочий [за неподачу декларации о доходах]. Решает это совет, - сказал Привалов.

Виниченко заявил, что, согласно законодательству Петербурга, обратиться в муниципалитет с требованием снять с него полномочия должен был губернатор города, а не комитет. Привалов же сообщил, что по этому вопросу губернатор передал свои обязанности комитету. Данные полномочия перешли "кажется" по распоряжению главы города №13-пс, уточнил руководитель муниципалитета.

Экс-мундеп планирует обратиться в суд с требованием восстановить его статус муниципального депутата.

- Я в любом случае буду продолжать работать в качестве депутата, что бы они там ни принимали. Всем понятно, откуда эти ноги растут, - уверен Виниченко.

По его мнению, убрать его из совета захотели из-за его оппозиционной деятельности.

София Саттарова