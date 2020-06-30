18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:22

Варламов захотел увидеть в Петербурге больше парклетов

фото ЗакС политика Варламов захотел увидеть в Петербурге больше парклетов

Один из популярнейших блогеров и урбанист Илья Варламов посетил Петербург, посвятив свой поход осмотру парковочных мест и летних веранд кафе, и того, как они уживаются друг с другом. Город для него оказался привычно заставленным автомобилями, а большинство заведений, имеющих веранду и попавшихся Варламову на глаза, мешали, на его взгляд, свободному курсированию прохожих.

"Огромная капитальная фиговина, которая отнимает у пешеходов половину или даже 2/3 тротуара", - гласит его отзыв о застекленной веранде на Загородном проспекте.

Препятствий для свободного шага по городу он снова нашел для себя массу. Впрочем, положительные для себя примеры размещения посетителей, предложенные заведениями, он тоже нашел. Главным образом Варламова радуют скамейки под крышами и на колесах (парклеты), поставленные на парковочной линии вдоль тротуара.

"Очень надеюсь, что скоро в Петербурге появятся полноценные парклеты, где можно будет отдохнуть среди зелени, выпить знаменитого питерского сидра и закусить пышкой", - подвел итог своему отчету блогер.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:17 Памфилова потребовала от Горизбиркома Петербурга не допускать провокаций на голосовании по Конституции

15:42 Суд отменил перевод петербургского бизнесмена Михальченко под домашний арест

15:32 Фотокорреспонденту "Медиазоны" полицейские травмировали руку на УИК №2191

15:00 На УИК №284 заподозрили двойное голосование

14:52 Дмитриева настаивает на увеличении финансирования науки

14:22 Варламов захотел увидеть в Петербурге больше парклетов

14:18 Муниципал: Совет МО "Морские ворота" прекратил полномочия муниципального депутата Виниченко

13:54 Дрозденко подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти

13:46 "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить": Путин зовет на плебисцит

13:31 Милонов поймал "зверских" эвакуаторщиков в Петербурге

13:31 ЦИК передал властям Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

12:59 Число проголосовавших по поправкам в Петербурге приблизилось к двум миллионам

12:44 Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

12:26 Путин обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам

12:06 Ольгу Смирнову задержали за февральскую акцию против поправок в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru