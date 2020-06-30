В Ленобласти будет работать вдвое меньше детских лагерей

По сравнению с прошлым годом, из-за пандемии коронавируса количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на территории Ленинградской области сократилось наполовину, сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача области Ольгу Историк. Кроме того, по указанию ее ведомства, каждый из них должен быть заполнен тоже не более чем на 50%.

"Мы получили 367 уведомлений о планируемом начале работы от организаций. Роспотребнадзор разработал чек-лист тех требований, которые организации должны выполнить в соответствии с методическими рекомендациями", - дополнила эту информацию женщина.

Все лагеря будут работать как обсерваторы - нельзя будет покидать территорию лагеря, нельзя будет принимать визитеров. Расстояние между кроватями, согласно предписанию, будет составлять не менее полутора метров.