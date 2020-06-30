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16:45

МВД отрицает, что полицейский напал на корреспондента "Медиазоны", - это было "удаление"

фото ЗакС политика МВД отрицает, что полицейский напал на корреспондента "Медиазоны", - это было "удаление"

В МВД опровергли сообщение о нападении полицейского на фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля на избирательном участке, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там же заявили со ссылкой на сообщение федерального ведомства, что полицейские удалили гражданина с участка "в установленном законом порядке":

"Как сообщили в ГУ МВД России, 30 июня около 15.00 к сотрудникам полиции от председателя УИК, расположенной на наб. реки Фонтанки, поступило официальное заявление об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка. Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало". 

При поступлении таких жалоб, в установленном законом порядке будет проведена проверка, заявили в МВД. 

Напомним, ранее 30 июня на избирательном участке №2191 сотрудники полиции при попытке вывести из помещения корреспондента "Медиазоны" повалили его на пол и травмировали руку. Как сообщает само издание "Медиазона", сотрудник полиции скрывал свой жетон и не представлялся, но Френкель смог запомнить номер его жетона - 009175. Журналиста госпитализировала скорая помощь. В соцсетях Френкель сообщил, что рука сломана. 

София Саттарова

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