Евросоюз открыл границы для 14 стран, но не для России

Европеский союз пошел на смягчение "коронавирусных" мер, открыв границы с 14 странами, не входящими в него. Российская Федерация в этот короткий список не вошла. Об этом говорится на англоязычном сайте Совета Европы.

Вошли в него Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В него получил шанс войти даже Китай, откуда коронавирус и распространился по миру, но для этого его правительство должно начать пускать жителей стран ЕС на свою территорию.

Россия входит в тройку стран, в наибольшей степени пострадавших и продолжающих страдать от пандемии, вместе с США и Бразилией. Граждан этих стран Евросоюз в своих границах пока тоже видеть остерегается.