Два здания на Шпалерной улице обрели статус памятников

Составляющие единый ансамбль два здания в центре Петербурга по адресам Шпалерная улица д. 52-54 признали культурно-историческими памятниками регионального значения, о чем сообщил официальный сайт КГИОП. В него входит трехэтажное здание "Придворного духовенства" и двухэтажное здание "Конюженного фуражного двора". Оба дома появились на своем месте в первой половине XIX века, во времена правления императора Николая I.

"Архитектурно-художественное решение фасадов зданий сохранилось со второй четверти XIX века до настоящего времени с незначительными утратами. Также здания сохранили объемно-пространственное решение. Здания формируют уличный фронт застройки Шпалерной улицы и частично Водопроводного переулка, являются неотъемлемой частью исторической застройки Шпалерной улицы", - говорится в сообщении.

В царские времена здесь находились казарма и конский лазарет. Сегодня в обоих зданиях располагаются бизнес-центры.