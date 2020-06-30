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18:58

В Петербурге вновь заработают музеи и фитнес-центры

фото ЗакС политика В Петербурге вновь заработают музеи и фитнес-центры

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о том, что с 6 июля смогут возобновить работу музеи и фитнес-центры - кроме тех, что располагаются в торговых центрах. Вместе с ними откроются также плавательные бассейны и негосударственные бани. Об этом сообщает официальный сайт городского правительства. 

Как это принято в других открытых для посещения общественных местах, при нахождении в открывающихся учреждениях потребуется соблюдение полутораметровой дистанции.

"Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательны к использованию как работниками, так и посетителями. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран. Маршрутизация должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздельные вход в здание и выход из него", - гласит текст распоряжения.

На выставках численность экскурсионной группы не должна быть больше пяти человек. В фитнес-центрах одному человеку позволено находиться на площади 4 квадратных метров, в бассейнах - на площади 10 квадратных метров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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