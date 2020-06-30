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30 июня, 22:40

СК даст оценку действий всех сторон конфликта на УИК №2191, где журналисту сломали руку

фото ЗакС политика СК даст оценку действий всех сторон конфликта на УИК №2191, где журналисту сломали руку

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на УИК №2191, заявил пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский. По его словам, глава участкового избиркома обвинила журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля в том, что он якобы препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав. 

 - Согласно объяснениям председателя этой участковой избирательной комиссии, журналист Давид Френкель создавал конфликтную ситуацию на избирательном участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав.  В результате инцидента Давид Френкель был травмирован. По этому факту проводится проверка Следственным комитетом. Будут выяснены все обстоятельства, дана оценка действий всех сторон конфликта. По результататм проверки будут приняты процессуальные решения, - заявил представитель Горизбиркома 

Городская комиссия также поручила ТИК №16 провести детальный разбор действий членов УИК и, в случае выявления в них отступлений от норм законодательства, принять соответствующие меры. 

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия призывает всех участников процесса к взаимной корректности, к уважению прав друг друга, - завершил свою речь Марголин-Каганский. 

Напомним, на УИК № 2191 30 июня сотрудник полиции применил силу к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя комиссии Валентины Ландышко. У журналиста в итоге сломана рука, врачи направили его на операцию.   

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30 июня, 20:55 В России завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию

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