В России подняли тарифы ЖКХ: в Петербурге - на 3,8%

Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля, в российских регионах повышаются цены на тарифы ЖКХ - в большинстве субъектов в среднем на 4%, уведомляет "Газета.Ru".

Осенью прошлого года кабмин утвердил индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа граждан РФ за коммунальные услуги в каждом отдельном регионе.

Платежи ЖКХ для петербуржцев увеличатся на 3,8%, для москвичей - на 5%, для их ближайших соседей - на 4,1%.

Минимальный рост тарифов предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа – на 2,4%, максимальный для обитателей Чечни – 6,5%.