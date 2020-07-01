Из Генпрокуратуры уволили замглавы управления, пьяным напавшего на полицейского

Генеральный прокурор Игорь Краснов распорядился уволить замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который будучи пьяным напал на работника правоохранительных органов, передает "Коммерсант".

Мыльникова задержали 29 июня при попытке вторгнуться в один из подведомственных ОМВД элитных домов.

"Не исключено, что прокурор, явно перебравший спиртного, просто ошибся адресом, возвращаясь к себе домой - живет он неподалеку", - уточняет издание.

На место прибыли полицейские, доставившие Мыльникова в отдел. О своём "привилегированном" положении мужчина поведал правоохранителям, предложив заодно "погуглить", кто он такой. На просьбу снять ремень отреагировал бурно, набросившись на одного из сотрудников полиции.

Спустя некоторое время Мыльникова забрали коллеги по ведомству.

Указывается, что СК инициировал проверку полицейских, поскольку, согласно закону, прокурора задерживать нельзя - "за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления".