Окрестности станции Шиес рекультивируют

Правительство Архангельской области обязалость полностью рекультивировать участок возле станции Шиес, на котором ранее предпринималась попытка соорудить скандальный мусорный полигон, передает ТАСС. В планы чиновников входит полностью освободить территорию от мусора и вновь сделать ее полноценной зеленой зоной.

"Срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять более 15 лет. Согласно утвержденному проекту рекультивации перевод нарушенных земель в покрытую лесом площадь может состояться в 2031 году, что не превышает установленных сроков", - цитируется официальный ответ областной администрации на депутатский запрос.

Работы начались в апреле. Первый этап, который должен продлиться до конца следующего года, будет техническим, а до 2024 будет реализовываться биологический этап рекультивации.

Отметим, что после массовых протестов и огласки проблемы в СМИ в течение всего 2019 года строительство свалки остановили: начиная с января нынешнего года суд неизменно занимает сторону противников полигона, возводимого ООО "Технопарк".