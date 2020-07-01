Петербургские сады и скверы оставили закрытыми еще на сутки

В связи с тем, что начавшаяся вчера, 30 июня, сильная непогода в Петербурге продолжается, городские чиновники решили пока не открывать закрытые по этому поводу сады скверы, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Посетить их будет невозможно как минимум до 2 июля.

"Комитет по благоустройству продолжает работу в особом режиме. По сообщению Гидрометцентра, неблагоприятная погода сохраняется, ожидаются порывы ветра до 17 м/с и дожди", - гласит официальное объяснение.

Накануне ураганный ветер снес 57 деревьев, 18 из которых упало на проезжую часть. От одного из таких падений в Выборгском районе пострадали четыре петербуржца. Досталось от штормового ветра и грозы также дорожным указателям.