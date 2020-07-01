Профессор Соловей рассказал о начавшемся "кастинге" преемника Путина

Политолог Валерий Соловей, регулярно прогнозирующий те или иные политические события с указанием определенных годов и месяцев, предал огласке якобы имеющийся у него инсайд, согласно которому президент Владимир Путин начал выбирать себе преемника. Не особо вдаваясь в подробности, профессор дал понять, что у "кастинга" имеются определенные сроки и, по его сведениям, о преемнике публично объявят в ноябре или декабре. При этом, заверил специалист, несколько предыдущих месяцев подобных разговоров в Кремле не велось вовсе.

"Выбор был остановлен на одном, но решение будет зависеть от динамики с конца августа. Вот если будет происходить определенная динамика, тогда у выбранного кандидата наилучшие шансы", - произнес ученый в эфире "Эха Москвы".

Соловей добавил, что осенью начнут "раскручивать" в качестве потенциальных преемников двух глав регионов. Рассказать больше политолог отказался, сославшись на соображения личной безопасности.