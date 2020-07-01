Полицейские задержали члена УИК №1802 на участке и увезли в 34 отдел

Сотрудники полиции задержали на избирательном участке №1802 члена этой УИК с правом решающего голоса Павла Чупрунова, сообщил он в Twitter. Член комиссии заявил, что председатель избиркома написала на него заявление в полицию из-за того, что он якобы нарушил режим самоизоляции.

Сотрудники полиции задержали Чупрунова и отвезли его в 34 отдел полиции. По мнению самого задержанного, удалить его с участка решили из-за того, что в его присутствии УИК якобы не может фальсифицировать итоги голосования по поправкам в Конституцию.

До этого комиссия приняла решение удалить Чупрунова с участка, сообщил он ЗАКС.Ру. Причина - у члена участковой комиссии нет документов, "подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции", сообщил член УИК.

София Саттарова