Член УИК №288 подозревает, что два ящика для голосования вскрывали до подсчета голосов

Член УИК №288 Ольга Якубович сообщила ЗАКС.Ру, что на ее избирательном участке всего были пять переносных урн для голосования вне помещения. По ее словам. за две из них (№4 и №5) отвечала она - там было по 10-20 бюллетеней. В двух других ящиках (№2 и №3) в общей сложности более 1000 бюллетеней, рассказала член УИК. Она уточнил, что данные ящики стояли "окошком" к стене - нельзя было увидеть, сколько там бюллетеней до начала подсчета голосов.

При подведении итогов и вскрытии ящиков №2 и №3 из них выпали скомканные бумажки, сообщила Якубович. Она заявила, что бумажки похожи на фрагменты пломб, которыми опечатываются ящики.

Также член УИК добавила, что большинство бюллетеней из "подозрительных ящиков" были с отметками в строке за поправки:

- При подсчете голосов удалось наблюдать, что почти все бюллетени из этих ящиков №2 и №3 - содержат ответы да. В стационарной урне на участке не было такого перевеса. Даже было скорее 60/40 в сторону нет.

Якубович добавила, что председатель УИК Игорь Красильников отказывался озвучивать число досрочно проголосовавших. Также, по словам члена участковой комиссии, ей запретили что-либо снимать на камеру:

- Мне запретили снимать видео. Полиция была на стороне председателя и сослалась на то, что я не наблюдатель, а член комиссии и должна делать то, что говорит председатель.