На вокзалах Петербурга и в Пулково большинство людей проголосовали за поправки

Для проведения голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге создали избирательные участки в аэропорту Пулково (№1414) и железнодорожных вокзалах: Московском (№2270) и Ладожском (№972). Согласно данным ГАС "Выборы", в Пулково участие в плебисците приняли более 700 человек. Большинство из них высказалось за принятие поправок в Конституцию - 76,57%, против изменений - 22,25%.

Голосовавшие на Московском вокзале также поддержали поправки - 94,04%, против высказались 5,18% избирателей. Больше всего желающих изменить Основной закон страны оказалось на Ладожском вокзале - 94,63% "за". Против там проголосовали 5,37% избирателей.