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4:57

Медучреждения Петербурга поддержали поправки в Конституцию: от 52 до 98 % голосов "за"

фото ЗакС политика Медучреждения Петербурга поддержали поправки в Конституцию: от 52 до 98 % голосов "за"

Голосование по поправкам в Конституцию проводилось на более чем 40 дополнительно организованных избирательных участках в медицинских учреждениях Петербурга, в том числе и там, где лечатся пациенты с коронавирусом. Ни в одном из этих заведений протестного голосования не случилось, судя по итогам, опубликованным в ГАС "Выборы". Большинство пациентов и сотрудников, голосовавших по месту работы, поддержали обнуление президентских сроков Владимира Путина и другие поправки в Конституцию.

Наибольний процент поддержки показала инфекционная больница им. С.П. Боткина на Миргородской улице: 98,26% (395 человек), проголосовавших там, отдали голос за поправки. А на Пискаревском проспекте в больнице им. Боткина сторонников поправок нашлось 86,87% (582 человека). 

Обитатели обсерватора в пансионате "Заря" также выказали свою поддержку поправкам: 96,43% голосов "за" и всего лишь 3,57% - "против". В госпитале для пациентов с коронавирусом, расположившемся в "Ленэкспо", пожелали участвовать в плебисците 253 человека. Из них сторонниками поправок оказались 77,08% избирателей, 22,92% сказали изменению Конституции "нет". В 40-й больнице в Курортном районе было огранизовано два участка: в "зеленой" и "красной" зонах. На обоих участках в этом медучреждении голосов "за" насчитали более 95%. 

Велика поддержка поправок и в психиатрических больницах. Так, в больнице Святого Николая Чудотворца "за" высказались 95,73% голосовавших там избирателей, в больнице им. Кащенко - 96,14%, в Скроцова-Степанова - 90,85%.

Среди дополнительно образованных участков в медучреждениях Петербурга наименьший процент "за", при все же большинстве голосов поддержки поправок, в отдали в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова - 52,04%. 

Результаты голосования в еще трех учреждениях пока в ГАС "Выборы" не отражены. 

Напомним, в период эпидемии COVID-19 многие больницы Петербурга, как и всей России, столкнулись с трудностями: нехватка СИЗ для сотрудников, большой поток пациентов при ограниченном числе коек, вынужденные карантины, задержка выплат обещанных надбавок за работу с коронавирусными больными и процедуры получения выплат компенсаций за заражение на работе.  

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