В Мурманской области под "ковидарий" приспособят полевой госпиталь

Ввиду роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Мурманской области решили перепрофилировать возведенный в поселке Мурмаши полевой госпиталь под COVID-стационар, уведомил глава региона Андрей Чибис.

"Мы не будем вводить никаких новых ограничений, но и пока, в ближайшие две недели, не будем делать новых послаблений", - подчеркнул он, добавив, что на сегодняшний день важно сдержать распространение инфекции именно в областном центре.

Согласно официальной информации, в регионе зафиксировано 5485 случаев заражения COVID-19, из которых подавляющее большинство - 2293 - были выявлены на стройплощадке градообразующего предприятия в Белокаменке. Сейчас, уверяют власти, очаг заболевания там ликвидирован, однако при этом растет число инфицированных в самом Мурманске: из 139 новых случаев 59 приходится на областной центр. Всего там заразился 1881 местный житель.