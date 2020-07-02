В Петербурге подтвердили 45 новых смертей от коронавируса

В Петербурге подтверждены 45 новых случаев летальных исходов от коронавируса, умерли 25 мужчин и 20 женщин, сообщает комитет по здравоохранению.

40 случаев подтверждены на основе заключений комиссии, еще пять – на основе медицинских свидетельств о смерте. Самый пожилой пациент, скончавшийся от коронавируса, - мужчина в возрасте 91 года, самая молодая – девушка 22 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, возникшая из-за коронавируса.

В комитете отметили, что умершие имели хронические заболевания, которые осложнили течение болезни. Это гипертоническая болезнь, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологические заболевания.

Всего за время эпидемии коронавируса в Петербурге зафиксировано 1227 смертей пациентов с этим диагнозом. Заболели 24 727 человек, по официальным данным, из них 258 – за последние сутки.