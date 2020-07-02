Власти Заполярья не жалеют о решении пригласить на парад Победы тысячи людей

Руководство Мурманской области, а также оперативный штаб, не считают ошибкой призыв граждан принимать участие в прошедшем 24 июня параде по случаю 75-летия со Дня Победу, заверил региональный глава Андрей Чибис.

Он отметил, что превентивно все возможные эпидемиологические варианты исхода события были просчитаны.

"Было не более 2 тысяч человек, которые пришли на парад. Мы внимательно сейчас ситуацию смотрим и совершенно очевидно, что этот парад, который был проведен со зрителями, не дал никакого всплеска, роста, что ещё раз подтверждает правильность принятого решения", - цитирует высказывание Чибиса "Интерфакс".

Губернатор напомнил, что власти бесплатно выдавали присутствовавшим на параде маски, в связи с чем "значительное количество населения соблюдало набор ограничений".

Согласно официальной информации, в регионе зафиксировано 5485 случаев заражения COVID-19, из которых подавляющее большинство - 2293 - были выявлены на стройплощадке градообразующего предприятия в Белокаменке. Сейчас, уверяют власти, очаг заболевания там ликвидирован, однако при этом растет число инфицированных в самом Мурманске: из 139 новых случаев 59 приходится на областной центр. Всего там заразился 1881 местный житель.