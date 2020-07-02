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18:24

Всеволожских коммунальщиков наказали за загрязнение реки Охта

фото ЗакС политика Всеволожских коммунальщиков наказали за загрязнение реки Охта

Росприроднадзор оштрафовал на 225 тысяч рублей АО "Водно-коммунальное хозяйство" за сброс загрязенных стоков в реку Охта в деревне Касимово Всеволожского района Ленобласти, уведомили в пресс-службе охранного ведомства.

В ходе проведенного инспекторами изыскания с привлечением лаборатории, установлено, что очистные сооружения не справляются с очисткой вод, отводимых АО от объектов жилищно-коммунального хозяйства, и сбрасываются в реку Охта.

В пробах природной воды зафиксировали значительное ухудшение качества по нескольким показателям, в частности по БПК, ХПК, азота аммония, фосфору, железу, марганцу, цинку.

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