Свадьба в Свердловской области обернулась уголовным делом о заражении коронавирусом

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о массовом заражении коронавирусом на свадьбе с Свердловской области, передает "Интерфакс".

Дело возбуждено по ч.2 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека). После свадьбы довери пастыря Церкви евангельских христиан-баптистов в Камышлове 28 человек заразились коронавирусом, одна из заболевших – 60-летняя пациентка – скончалась.

Отец невесты, пастырь Андрей Классен, в разговоре с E1.RU заявил, что все заболевшие чувствуют себя нормально, и как связан коронавирус со свадьбой, непонятно. По его словам, гости и после церемонии общались с жителями Камышлова.