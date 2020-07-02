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20:55

Мосгорсуд отменил приговор экс-директору департамента Минобороны по делу о взятке

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил приговор экс-директору департамента Минобороны по делу о взятке

Мосгорсуд отменил приговор бывшему директору департамента аудита госконтрактов Минобороны Максиму Куксину по делу о крупной взятке, передает ТАСС.

Кузьминский суд Москвы в декабре 2019 года приговорил Куксина к 10 годам колонии, признав виновным в получении взятки примерно в 12 млн рублей. Также экс-чиновнику был назначен штраф в 30 млн рублей, он был лишен права заниматься должности в госорганах на протяжении 10 лет.

Куксина задержали в июле 2018 года. По версии следствия он в 2016 году получил взятку в 7 млн рублей от своего подчиненного Юрия Ефимова за повышение и дальнейшее покровительство по службе, угрожая иначе его уволить. По материалам дела, изначально Куксин вымогал взятку в 15 млн рублей.

Теперь Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Куксин пока находится под подпиской о невыезде.

Куксин возглавил департамент аудита госконтрактов в июле 2017-го, за год до ареста. До этого он два года возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, перед этим работал в коммерческих структурах.

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