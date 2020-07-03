RT требует по полмиллиона рублей с Навального, Соболь и Znak.com за публикации о накрутках на YouTube

Телеканал RT требует от политика Алексея Навального, юриста Любови Соболь и Znak.com по 500 тысяч рублей с каждого и удалить публикации о накрутках просмотров видеороликов канала RT на YouTube, сообщает Znak.com.

RT оспорил в иске несколько фраз, произнесенных Соболь в ролике канала "Навальный LIVE" на YouTube, а также основанные на видео публикации в блоге Навального и на сайте Znak.com. В общей сложности это 12 заявлений Соболь, 13 – Навального и три фрагмента заметки издания, в том числе заголовок.

"В частности, истец требует опровергнуть заявления Соболь, что "Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина", что телеканал "не смотрит практически никто", что RT использует "чудовищную накрутку" и "фантастические бюджеты, которые уходят в карман". Телеканал также не согласен с заявлениями Соболь о "фальсификации и покупке комментариев", в том числе "накрутке через порно-сайты" и т. п.", - приводит издание часть претензий.

RT подал иск в Арбитражный суд Москвы в июне, заявив, что "в ролике про "порнонакрутке" Навальный и его команда "оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках".