Эрмитаж откроется для посещения с 15 июля

Эрмитаж возобновит свою работу и примет первых посетителей с 15 июля, сообщили представители музея.

Пока для посетителей будут доступны только некоторые маршруты, которые сейчас в разработке. Пройти в музей можно будет только по электронному билету на конкретный сеанс, в здании откроют несколько входов и выходов. Посетители и сотрудники музея должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

Схему работы Эрмитажа будут менять примерно раз в две недели в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса. В музее надеются, что эти нововведения будут действовать не дольше, чем до декабря, и уже День Эрмитажа – 7 декабря – сотрудники рассчитывают встретить без ограничений.

На протяжении трех месяцев парки Петербурга и ряд других объектов были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Сейчас ограничения постепенно снимаются. Парки снова открываются с 28 июня, вновь заработали салоны красоты, музеи, летние кафе.