В России выявили 6,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 6718 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших, по официальным данным, за все время эпидемии выросло до 667 883 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге стало известно о 263 новых случаях заболевания, общее число заболевших возросло до 24 990 человек. Умершими от болезни за прошедший день признаны 45 петербуржец. В Ленобласти в статистику добавили 54 случая, в общей сложности заболели 4584 жителей региона. Умерли два зараженных жителя региона за последние сутки.

В Архангельской области выявлено 5909 случаев заражения (+119), в Мурманской области – 5632 (+147), в Коми – 3577 (+64). В Псковской области известно о 3022 зараженных коронавирусом (+44), в Псковской – 2932 (+57), Калининградской – 2487 (+15). В Вологодской области в общей сложности заболели 1666 человек (+20), в Карелии – 1408 (+30), в НАО – 129 (+22).

Умерли от коронавируса за минувший день 176 человек, за все время наблюдений умершими от инфекции признаны 9859 пациентов. Выздоровели 437 893, из них 8915 человек выписаны за последний день.